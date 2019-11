“No tenía permiso de conducir, la mina fue a la comisaria, arregló y salió”, dice una tía del nene atropellado en redes sociales. Mientras tanto, en la misma publicación, vecinos consideraron que la responsabilidad del hecho es mayoritariamente de los padres: “cómo dejan andar chicos solos en la calle, que irresponsables los padres, s notable que la mina (conductora) no lo vio, nadie sale a chocar a un chico con un auto”.

El menor se encuentra internado, mientras tanto la familia reclama justicia al respecto de la mujer que conducía el vehículo, la que dicen, no quedó detenida.