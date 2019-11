“Cuento con ustedes sin importar la idolología, el partido político, porque lo que importa son los vecinos”, expresó el jefe comunal, en una cita constante al respaldo electoral “que nos dio un empujón bárbaro de cuatro año más de laburo”. Era inevitable no relacionar las palabras del intendente con el escrache que vivió previo a las elecciones, durante la asunción de la actual conducción gremial, cuando municipales le cantaron el “vamos a volver”, y Valenzuela les retrucó: “van a tener que esperar cuatro años más”.

El intendente agradeció la invitación del Sindicato, organizador del encuentro, y dijo: “Si bien estoy acá por el voto popular, me siento municipal”.