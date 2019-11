De las reuniones que gestaron el fundamental convenio también participó el senador provincial Roberto Costa, en clara demostración de que el Polo Judicial es una política de Estado para el partido de Escobar. Por reuniones vinculadas a la transición de gobierno a nivel provincial, el presidente de bloque de senadores de Juntos por el Cambio no pudo participar del encuentro con el procurador general de la Provincia.

“La construcción del futuro polo significa la integración de todas las instancias judiciales para mejorar y facilitar el acceso a la justicia de nuestros ciudadanos. Con la materialización de este viejo sueño dejamos atrás un sistema con edificios obsoletos y planificamos un nuevo continente que al mismo tiempo que amplía derechos, le imprime un desarrollo moderno al crecimiento urbano de nuestro municipio. Es otro paso más en la proyección del Escobar que nos une, del que hacemos entre todos, para dejarle un futuro mejor a las próximas generaciones”, explicó el intendente Ariel Sujarchuk, quien pese al asueto por el Día del Trabajador Municipal no detuvo su agenda y recibió en el Palacio Municipal al procurador general, doctor Julio Conte-Grand, para rubricar este histórico documento.