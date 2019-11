El triunfo electoral del 27 de octubre no solo le permitió al jefe comunal conseguir la reelección,...

El hecho inició cuando el sistema de monitoreo del Centro de Operaciones Tigre identificó el vehículo Audi A3 con el que se movilizaba el grupo, que principios de mes efectuó el mencionado ilícito. Desde la base operativa se informó a la totalidad de los móviles la presencia del vehículo -no tenía ninguna patente incorporada-, y que los pasajeros podrían estar armados.