A su turno, el senador Caserio, resaltó que “no va a haber ningún plan contra el hambre que vaya a funcionar si nuestros intendentes, que son la primera trinchera en la que golpea la puerta el vecino, en conjunto con la sociedad civil y las organizaciones sociales, no están al frente de este plan”.

Además, manifestó cuáles van a ser las prioridades del Frente de Todos: “Cuando asumamos el 10 de diciembre con Alberto Fernández como presidente, tenemos en claro para quiénes vamos a gobernar y cuál va a ser el rol del Estado. Vamos a gobernar para los que menos tienen; para los pequeños y medianos empresarios; para ese millón y medio de pibes que no estudian ni trabajan; y para los comerciantes. Vamos a recuperar un presidente que va a defender el litro de leche y el kilo de pan, que se va a poner al frente de defender la vida cotidiana de los argentinos”.