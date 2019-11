Durante la mañana del sábado se recibirán las donaciones voluntarias de sangre de todos aquellos que tengan entre 18 y 65 años, un peso mínimo de 50 kilos y gocen de buena salud. No es necesario que se presenten en ayunas.

El sábado 9 de noviembre se realizará en el Hospital de Trauma y Emergencias, como cada año, una celebración por el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre en el área de Hemoterapia. Malvinas Argentinas se destaca por ser un municipio con muchísimos donantes voluntarios que cada semana se acercan al hospital para colaborar, lo que genera una base confiable de suministro de sangre para el banco.

Como se trata de un acto de solidaridad y altruista hacia la comunidad, en el que cada uno ayuda a los demás según sus posibilidades, desde el año pasado la donación de sangre es considerada de interés municipal y se la impulsa desde el sistema de salud local. Por cada unidad de sangre pueden salvarse a tres pacientes o tratar tres patologías diferentes, ya que las bolsas se procesan para que cada paciente reciba el componente que necesite, sean plaquetas, glóbulos rojos o plasma.

Donar sangre no representa ningún riesgo para aquellos que cumplan con los requisitos, ya que la cantidad de sangre que se extrae está calculada para que no afecte al organismo. Los donantes deben tener entre 18 y 65 años y contar con un buen estado de salud, con un peso mínimo de 50 kilos. No es necesario que se presenten en ayunas -pueden ingerir agua, café, té, gaseosas o jugos azucarados, pero nada de lácteos- ni que dejen de tomar medicamentos de rutina.

Gracias a la donación voluntaria, las personas mejoran su circulación y pueden detectar si están atravesando un estado de anemia o alguna enfermedad como chagas, HIV, hepatitis o sífilis a partir de los estudios inmunológicos. Además, cada donante puede obtener su grupo sanguíneo sin la necesidad de una nueva extracción.

Sin embargo, no pueden donar aquellos que durante el último año hayan atravesado intervenciones quirúrgicas, partos, abortos o se hayan realizado un tatuaje o piercings. Tampoco quienes hayan padecido patologías severas o estén en tratamiento con antialérgicos o antibióticos.

La donación periódica por voluntarios no remunerados resulta fundamental para asegurar el abastecimiento del banco de sangre del Hospital de Trauma, por eso se recuerda a los vecinos y vecinas que, más allá de la celebración, se reciben donaciones de lunes a sábados de 7:30 a 12, y lunes, miércoles y viernes de 13:30 a 17:30. Los hombres pueden donar cada dos meses, mientras que las mujeres cada tres. En cada caso, deben concurrir con DNI.