El triunfo electoral del 27 de octubre no solo le permitió al jefe comunal conseguir la reelección,...

Camila, alumna del Colegio Santa Ana, realizó una pasantía en la Oficina Municipal de Información al Consumidor y señaló: “Fue una experiencia hermosa, aprendí muchas cosas. Agradezco al intendente y al Municipio por brindarnos esta posibilidad”. Por su parte, Irupé, quien ejerció sus prácticas en Zoonosis, expresó: “Gracias a esta pasantía pude definir qué carrera quiero seguir. Me llevo una experiencia muy linda”.