El secretario general de ATE Zona Norte asumió nuevamente al frente del gremio y analizó la nueva coyuntura política donde remarcó la nueva relación que los trabajadores tendrán con la gestión de Axel Kicillof en la Provincia.

En el marco de la asunción al frente de ATE Zona Norte, el secretario general, Fabián Alessandrini, habló con la prensa dando su mirada sobre el nuevo ciclo político que se viene en nación y provincia.

“Hoy volvemos a asumir por cuatro años más en la conducción de ATE Zona Norte. Es una lista conformada por todos los sectores trabajadores y que recibió más del 80 por ciento de apoyo. Tenemos un compromiso muy fuerte con nuestros afiliados y afiliadas”, afirmó Alessandrini.

En cuanto a lo ocurrido en las elecciones expresó: “Estamos muy esperanzados, esperamos salir del infierno macrista lo antes posible. Sin embargo estamos orgullosos de haber sido parte de la resistencia así como integrantes del Frente de Todos. También estamos orgullosos de haber aportado a la derrota de Vidal, una mentirosa como nunca se vio”.

“A partir del 10 de diciembre empieza el gobierno de las mayorías populares. Poniendo como prioridades el hambre, el trabajo, la educación y la salud. Los estatales tenemos mucha esperanza por el gobernador y el Presidente que fueron elegidos” agregó el gremialista.

Consultado por cómo será la relación con las nuevas administraciones respondió: “En estos días estamos presentando una carta a Alberto (Fernández) y Axel (Kicillof) solicitando una entrevista donde queremos llevar nuestra agenda. Entendemos que se vienen tiempos difíciles pero este año perdimos el 30 por ciento del poder adquisitivo este año y desde que empezó la gestión de Mauricio Macri un 100 por ciento”.

“Entendemos que el nuevo gobierno se encuentra con un campo dinamitado así que desde nuestra organización acompañaremos la agenda de la urgencia que no es solo la de los estatales sino la de los que no tienen para comer”, agregó Fabián Alessandrini.

Sobre las declaraciones del dirigente Juan Grabois, tildando de “mecha corta” a la situación social señaló: “Cada dirigente habla desde el lugar que representa. No tengo duda que tanto Fernández como Kicillof tendrán políticas en favor de los más vulnerables. Nuestro pueblo en estas elecciones ratificó la esperanza y las nuevas gestiones no van a ir contra eso. A veces hay que dejar de pensar solo en la agenda propia y pensar en la que contiene a todos. Ajuste no puede haber más, en eso estamos todos de acuerdo”.

Por último secretario general de ATE Zona Norte insistió en los reclamos al Ejecutivo municipal que volverá a ser gobierno hasta el 2023. “En lo local hay diálogo con Jorge Macri pero vamos a seguir insistiendo con las deudas que tiene desde que comenzó su mandato. La carrera la prometió en la campaña del 2011 y que se devuelva la antigüedad. Por otro lado es fundamental rediscutir la pérdida salarial de este año por lo tanto necesitamos la reapertura de la paritaria inmediatamente”, cerró.