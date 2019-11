Ayer, grandes compañeros, hoy, fuertemente enemistados. Los concejales Martín Jofré y Jimena Bondaruk tomaron distintos caminos, uno apoyando fuertemente al gobierno de Diego Valenzuela, la otra, al perdidoso proyecto de Juan Debandi. Un meme que publicó el edil sobre su ex mano derecha generó un proyecto de repudio, gritos y tensión con mujeres en la sesión de hoy en el Concejo de Tres de Febrero.

El encuentro comenzó con calma, con el primer pedido de palabra por parte de Alejandro Collia, quien saludó y felicitó “a todos los que participamos en las elecciones del 25 de octubre, desarrolladas con normalidad, con respeto, y las que expresan una evolución en la calidad democrática”.

También el concejal, congratuló “al oficialismo por su triunfo, como también a nuestra fuerza politica, por la victoria a nivel provincial y nacional”.

Quienes no vieron el meme que publicó Martín Jofré sobre Jimena Bondaruk en redes sociales no pudieron comprender hoy el motivo por el cual la concejal Ana Balor pidió un repudio para su par, a quien acusó de machista y exponente del sistema patriarcal.

Se trató de una secuencia donde varias mujeres del Frente de Todos, entre ellas Bondaruk, marcharon vestidas de negro cantando “Valenzuela, ya fue”. La publicación terminaba con un gif de una persona tentada de risa, escupiendo una bebida.

“Estas prácticas que se dan en la sociedad, y también adentro de este recinto, no deben reproducirse”, dijo Balor sobre lo que ella, y el interbloque Todos, consideraron una actitud de violencia de género.

“De ninguna manera fue un acto discriminatorio, sino un meme por ganar una elección”, exclamó Jofré, quien consideró que la acusación es un resabio “de la campaña sucia” que hubo en Tres de Febrero.

Jofré recordó que dentro del recinto “concejales del bloque PJ han atacado y denigrado a otra compañera concejal, y nunca las he escuchado a las mujeres del PJ defenderla”, denunció. Además, dijo que mujeres militantes de su agrupación fueron violentadas en las calles durante la última campaña.

“Me banco un escrache en las redes, pero que en este recinto lo hagan mis compañeros concejales, no me lo voy a bancar”, expresó Martín Jofré, quien amenazó con accionar legalmente por calumnias e injurias.

El debate tomó ribetes netamente partidarios, por lo que pareció por momentos perderse el eje de la situación en cuestión.

Al respecto de la acusación, el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Iacovino advirtió que “queda claro que no se puede aceptar ningún tipo de ataque a miembros del Cuerpo, hombre o mujer, particularmente sobre violencia política y de género”.

Rápido de reflejos, Jofré pidió que se vote sobre tablas el repudio a su persona propuesto por el curtismo, para así evitar el pase del proyecto a comisión. Era necesario el voto afirmativo de 14 de los 20 concejales presentes. Después de intensas y acaloradas discusiones entre ediles y el Presidente del HCD, se avanzó con la votación, la que resultó negativa, por mayoría de manos oficialistas.

La sesión siguió con otros proyectos ingresados, como el de Alejandro Collia que pidió que se declare la emergencia alimentaria en el marco del partido de Tres de Febrero “después de que el Congreso Nacional se haya expresado por unanimidad al respecto”.

“Sabemos que hay insuficiencia en la cobertura del Servicio Alimentario Escolar, y también de provisión de leche en los centros de salud, por eso pedimos que se apruebe esta ordenanza para que el Ejecutivo pueda liberar fondos y realizar procedimientos administrativos de manera más rápida”, explicó el edil opositor.



También Collia pidió informes sobre la cantidad de monotributistas contratados por el Municipio, como así también solicitó un repudio al decreto de Presidencia que facilita la importación de desechos.

Ingresaron para su próximo tratamiento el Presupuesto 2020; las ordenanzas Fiscal e Impositiva que fijan las tasas y cánones municipales residenciales, comerciales e industriales; y el Plan Urbano Estratégico y Código de Ordenamiento Urbano Territorial.