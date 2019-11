Hay máxima tensión en el barrio Néstor Kirchner por lo que no parece una acción espontánea. El día...

Este no es el único caso de vecinos que en comunidad realizan acciones que corresponden al gobierno de Mario Ishii, pero que ante la desidia estatal, ponen primera y se auto dignifican. Semanas atrás, un barrio repara sus propias calles y otro, construye un puente .

“Si antes de las elecciones Ishii no hacía nada por el barrio, menos ahora”, dicen resignados los vecinos de Mirador de Altube, que juntos pusieron en condiciones un predio totalmente abandonado por el Estado Municipal.

Cada vez son más los vecinos que mejoran los barrios ante la falta del gobierno en José C. Paz