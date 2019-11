En el marco de las comisiones que se están llevando adelante, hoy a las 16 tuvo lugar la reunión de Seguridad, que por pedido de la comisión se desarrolló en el COM. Participaron los diputados Provinciales Jorge D`Onofrio y Lucía Portos, y la concejal electa Claudia Pombo. Además, se llamó a participar a los funcionarios del Ejecutivo: Horacio Piazzale, Secretario de Seguridad; Marcelo Iannotta, Director de Centro de Monitoreo y Soporte Técnico del COM; Ramón Pared, de Defensa Civil y Bárbara Preis, de Seguridad Vecinal

Tras la reunión, Jorge D`Onofrio dijo que “Ahora entendemos por qué en Pilar la gente sigue viviendo con miedo. Esta gestión quiere hacer de cuenta que Pilar está en el mejor de los mundos, cuando la realidad es mucho más dura. Creen que pueden tapar con engaños lo que día a día sufre la gente en los barrios”.

“Hablan del COM como si fuera una solución, pero no es más que una puesta en escena. Nos preocupa ver los altos precios que pagamos por el alquiler, el mantenimiento y el servicio de limpieza de este edificio cuando no está resolviendo el problema de fondo”.

Por su parte, Lucía Portos mencionó: “Se jactan de tener miles de cámaras pero, de las 1000 hay 400 que pertenecen al sector privado. Es decir que no se controlan desde el COM”. “Pero además, de nada sirve si después son sólo 15 los operadores que las miran y si se pretende que una persona tenga que controlar alrededor de 12 pantallas en simultáneo. Significa que hay cientos de cámaras que quedan sin monitorearse”, agregó. Y remató: “Eso explica por qué la inseguridad sigue siendo un flagelo para los vecinos y para nuestros comercios”.

Luego Claudia Pombo agregó que “Queríamos entender cuáles son los requisitos que se piden a la hora de contratar al personal y lo cierto es que nos encontramos con una formación muy pobre, algo que nos preocupa mucho siendo que Ducoté deposita la mayor parte de la responsabilidad y del cuidado a los pilarenses en esos equipos y en quienes las controlan”.

D`Onofrio señaló también que “No recibimos ninguna explicación de por qué esta gestión ha destinado tantos esfuerzos y recursos al seguimiento de dirigentes opositores y al amedrentamiento de dirigentes sociales. Vivimos casos concretos, incluso con militantes propios, y desde las áreas de Seguridad tiene que poder darse una explicación además de garantizarse que en los 40 días que quedan no vamos a encontrarnos con prácticas semejantes”.

Y advirtió: “Seguimos sin saber por qué este gobierno destinó recursos que deberían haberse usado para la protección de los pilarenses en trabajos de inteligencia. No entendemos por qué tres efectivos de la Policía Municipal, días atrás, estaba custodiando una casa privada con un móvil ni quién ordenó que esos agentes estuvieran cumpliendo funciones ahí”.

Finalmente, declaró: “Nos vamos con más preocupación de la que ya teníamos. Vemos que Ducoté quiere resolver con puestas en escena una situación que en la calle es grave y que su gestión niega por completo”.