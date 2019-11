Por su parte, Carolina Benatel contó: “Presentamos un proyecto relacionado al reciclaje porque creemos que hay que seguir insistiendo en el cuidado de nuestro planeta. Me encanta compartir estas jornadas porque también aprendemos de las iniciativas que proponen los otros jóvenes”.

A su lado, el presidente del Concejo Deliberante, Andrés Rolón, agregó: “La política no es algo que está alejado sino todo lo contrario. Por eso, es muy positivo que los jóvenes se involucren para lograr una sociedad mejor. Han salido proyectos muy importantes de este programa y esperamos seguir involucrando a más colegios para que todos tengan la oportunidad de presentar sus proyectos”.