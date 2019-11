“Escribir es una de las actividades que más que más sentido da a mi vida, pero siempre me costó muchísimo hacerlo, pero este concurso, el primero del que participo, fue una gran incentivo para trabajar, corregir, ir de una versión a otra”, aseguró Pando, de 35 años, de Colegiales, psicólogo y alumno del taller de Fernando Forn.

Por un lado, “Desde que se llevaron el río”, un hombre que en sus últimos días de vida llega a lo que sería su casa de la infancia, en un ámbito rural y con la única presencia de una criada negra que lo atiende. Roles indefinidos, recuerdos familiares. Por el otro, “Ana y yo”, la historia de amor de una pareja en un momento difícil, que transcurre en horas y en las que el humor no es algo menor.

Para los ganadores, en tanto, la sorpresa era profunda. “Estar entre los diez seleccionados era para mí el mejor premio. Ni hablar de lo que vino. Fui muchos años librero de usados, ahora me dedico al e-commerce y escribí toda la vida. Poder publicar es una enorme felicidad”, expresó el marplatense Zarini, de 44 años, en relación a una de las facetas más importantes del concurso, la antología que cada año reúne a los diez relatos finalistas. Un libro que bajo el sello local Notanpuan, del librero y editor Fernando Pérez Morales, será presentado en marzo próximo.

Considerado como uno de los certámenes del género más importantes del país, el Mujica Láinez tuvo un jurado de destacados escritores, losi Havilio, Gabriela Cabezón Cámara -que no pudo estar presente- y Julián López, y recibió este año relatos de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Chubut, Tucumán, Misiones, San Luis, México, España, Venezuela, Uruguay y Chile, entre otras provincias y países. Un jurado que elogió el centenar de cuentos preseleccionados que recibieron, y la enorme variedad de temáticas, perspectivas y modos de narrar que reconocieron en los textos.

Además, el certamen otorgó ocho menciones que en esta edición recayeron en “Sudeste justiciero”, de Guillermo Haut; “Las palomas”, de Enrique Pfaab; “Carnaval”, de Juan Cerono; “El hitlerjunger”, de José María Gómez; “Agavni”, de Natalia Morandeira; “Pulgarcitos”, de Ana Gabriela Iriarte; “El gato uniformado”, de Simón Menéndez Bravo; y “Si no hablo, ¿cómo sé lo que pienso?”, de Ezequiel Mandelbaum.