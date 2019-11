Estuvieron presentes, el rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jaime Perczyk; la secretaria general de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, Ornella Infante; la activista trans y ex candidata a diputada por el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, Paula Arraigada; y la directora de Políticas de Género y Diversidad Sexual de Hurlingham, Irene Blanco.

“Estoy acompañada por dos intendentes que muestran lo que se puede hacer desde un Estado presente. Las personas que optan por modificar su identidad de género no tienen un sistema de salud preparado para atenderlas, necesitamos un sistema público que pueda entender a la comunidad trans que no tiene la misma opción binaria de vida”, dijo por su parte la diputada Victoria Donda.