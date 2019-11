“Ambos conductores son de San Isidro, tienen más de 40 años y manejaban alcoholizados. Pese a los carteles de velocidad máxima, radares y fotomultas, reductores de velocidad y controles de alcoholemia, todo termina en la responsabilidad del conductor. Siempre decimos que si van a tomar alcohol no utilicen el auto”, cerró Leandro Martín.

This site is protected by wp-copyrightpro.com