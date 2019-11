Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son artefactos que contienen en su interior sustancias dañinas para la salud, pudiendo contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o agotar la capa de ozono. Todos los electrodomésticos están fabricados con algunas materias primas del medio ambiente, no renovables. Sin embargo, a través del reciclaje, materiales como el cobre o el aluminio, pueden ser reutilizados en nuevos productos. De este modo, se contribuye a darles una nueva vida, evitando el daño medioambiental y generando un importante ahorro de energía.

De esta manera, los equipos eléctricos y electrónicos de las dependencias municipales que se encontraban obsoletos y ya no tienen uso, fueron derivados a la empresa Oikoscrap, ubicada en la localidad de Bernal, para que sean reincorporados a la economía, protegiendo el medio ambiente y generando empleo genuino.