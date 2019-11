Haber ganado las elecciones no sólo le permitirá a Federico Achával gobernar el distrito de Pilar,...

Ya en la morgue, los familiares pudieron confirmar que el óbito se trataba de Bellen, quien se habría quitado la vida arrojandose a las contaminadas aguas del Río Reconquista, no obstante, la causa de muerte se determinará con la operación de autopsia.

Tres el hallazgo del cuerpo por parte de vecinos, Policía Científica y Bomberos arribaron al lugar: “Los hdp de la Policía no dejaron pasar a mi papá y hermanos a reconocer el cuerpo”, escribió en Facebook la hermana de la víctima, Lorena Bellen.