Ghi comentó que aún no conformaron el gabinete, pero sí confirmó los nombres de Daniel Larrache, Damián Aguilar y Diego Spina, hoy encomendados en la transición.

Con Tagliaferro “acordamos llevar adelante una transición responsable y cuidada, que no afecte la continuidad de los servicios y las políticas municipales”, contó Ghi sobre el traspaso de mando, y habló de “señales muy poco auspiciosas” en cuanto al desarrollo de la cesión administrativa. En detalle, el jefe comunal electo dijo que detectaron “algunas inconsistencias en la última liquidación de sueldos, a las que se comprometieron a subsanar, además de situaciones puntuales como las que está atravesando el Hospital Municipal con la falta de elementos indispensables para su funcionamiento”, situación que se repite, remarcó, en otras áreas del gobierno. El jefe comunal electo ratificó el compromiso para que el nosocomio siga en la órbita del Municipio.