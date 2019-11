Por su parte, Luca, de Colegio Nuestra de la Señora Misericordia, expresó: “Fue una muy buena experiencia, aprendimos un poco de todo lo que hacen. Me llevé muchas cosas que me van a servir para mi futuro profesional y laboral”.

Juan Pablo, de la misma escuela, agregó: “Mi experiencia fue buena, me encantó la dinámica de trabajo entre el periodismo, la fotografía y el diseño. A partir de esta pasantía me decidí por estudiar Fotografía y Artes Visuales”.

Asimismo, Enzo, de la Escuela Secundaria 21, consideró: “Los chicos me integraron rápidamente, aprendí muchas cosas y sobre todo cómo funciona un espacio de trabajo”.

Su compañera Marianela, también opinó sobre la iniciativa: “Me recibieron genial, mi experiencia fue buena porque aprendí mucho y me dieron consejos profesionales importantes”.

Alumnos de distintos establecimientos educativos opinaron respecto a esta posibilidad que les brindó el Municipio. Homero, del Colegio Pradere, quien realizó su pasantía en el área de Prensa, manifestó: “La pasé muy bien, me sirvió para tener una idea de cómo es trabajar y agregar a mi currículum una primera experiencia laboral. Lo recomiendo porque nos da herramientas para el futuro”.

El secretario de Educación y Deporte, Carlos Traverso, encabezó el acto junto a la subsecretaria de Educación, Mariana Miola, y concejales. “Un año más de las pasantías no rentadas del Municipio de San Fernando con la participación de todas las instituciones educativas públicas y privadas del distrito. Esta iniciativa fue creciendo año a año desde el Municipio y de los colegios, porque hay una relación mutua con los directivos y alumnos”, expresó.