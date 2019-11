El intendente electo, Federico Achával, comienza la etapa de auditorías a la gestión de Ducoté a través de las comisiones de Desarrollo Social, Seguridad, Salud y Hacienda. Para cada una de las reuniones se pidió la presencia de determinados funcionarios del Ejecutivo, a fin de evaluar el accionar del Municipio.

“Pilar sufre las consecuencias de un Estado ausente, que en estos 4 años llevó adelante las políticas más duras y que además se retiró de los barrios. Hay cuestiones básicas y de gran sensibilidad a las que las familias no pueden acceder y nos preocupa que se siga profundizando una situación que es grave”.

“La Emergencia Alimentaria, la imposibilidad de acceder a los medicamentos o el miedo con el que vive la gente son problemas serios que no pueden esperar 40 días para ser resueltos. Queremos saber qué se está haciendo desde el Municipio y garantizar que no se sigan postergando respuestas que son urgentes“.

Para la reunión de Desarrollo Social se pidió la presencia de Juan Manuel Quintana, responsable de Emergencia Alimentaria; Micaela Francisco, del Programa de Acción Social; Mirta Miño, de la Dirección General de Servicios Sociales y Sonia Stegmann, Secretaria de Educación.

“Hoy en nuestra Provincia y en nuestro distrito hay hambre y eso es algo inadmisible. Contamos con los recursos para que no pase un día más sin que un pilarense tenga en su mesa el plato de comida que necesita, sólo hay que administrar los recursos de manera responsable y no con discrecionalidad política o electoral”, planteó Achával.

En Seguridad se convocó a Horacio Piazzale, Secretario de Seguridad; Miguel Ávalos, responsable del Programa de Operaciones del COM; Marcelo Iannotta, Director del COM; Ramón Enrique Pared, de Defensa Civil y Marisa Lagonegro, de Seguridad Vecinal.

“Pilar es tierra de nadie. Son muchísimos los vecinos que viven con miedo y no podemos quedar expuestos a que haya más víctimas de inseguridad por la falta de respuesta del Municipio”, expresó el Intendente electo.

En Salud se pidió la presencia de Esteban Sieling, Secretario de Salud; los directores de los tres hospitales del distrito (Juan Carlos Rodríguez, del Sanguinetti; Ivana Paula Scheller, del Meisner y Elizabeth Gaggi, del Falcón) y de Analía Leguizamón por Salas de Atención Primaria.

“Un sistema de salud colapsado, y una situación social tan delicada, en donde hay jubilados que no pueden comprar sus medicamentos o niños que no se alimentan bien, es una combinación que nos preocupa. La gente vive realidades de mucha vulnerabilidad y no podemos dejar que en nuestras salas de atención y hospitales no estén las respuestas que se necesitan”, declaró.

En cuanto a la comisión de Hacienda se pidió la participación de Cecilia Cabrera, Secretaria de Hacienda; el Tesorero, Bartolomé Mestanza y Carolina Hildt, Contadora.

“Nos preocupa el Municipio que vamos a recibir, en un contexto en el que se van a tener que dar muchas respuestas de manera urgente. Es nuestro deber cuidar que no se estén malgastando el patrimonio de todos los pilarenses”, concluyó.