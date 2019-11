“El clima que se forma acá no tiene comparación. Con música, arte, familias enteras. La educación y el arte es fundamental para comunicarse”, concluyó Raúl Quintero, de Belgrano.

Alejandra Grayeb, que ideó el “El paseo del arte”, explicó que la zona le pareció ideal para generar un nuevo punto de encuentro y turístico. En ese contexto, la exposición organizada por el Municipio de San Isidro ofreció un espacio para que los artistas puedan pintar y generar interacción con los vecinos, acompañados con música de fondo de The Beatles. “La gente se encuentra, disfruta, los artistas se dan a conocer, venden, es un éxito inesperado que nos tiene muy contentos”, remarcó.