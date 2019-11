Haber ganado las elecciones no sólo le permitirá a Federico Achával gobernar el distrito de Pilar,...

Manuel Abella Nazar , Alejandro Lucena y Catalina Riganti , representantes del vecinalismo, tienen mandato hasta el 2021, lo mismo que el radical Carlos Juncos , cercano al ex presidente del Legislativo. ¿Permanecerá en el interbloque que, con él, tendrá 7 bancas? ¿O definirá su postura de acuerdo a las decisiones del radicalismo provincial y nacional?

Aparece luego el vecinalismo, que participó de las elecciones con una alianza -Convocación Cívica- integrada por el ex possista Carlos Castellano y el cambiemista Ramón Lanús. En diciembre asumirán por este espacio, María Feldtmann , Gabriel Estoroni y María Rosasco Odriozola .

Pese a la gran elección realizada por el oficialismo sanisidrense, que implicó la conquista de 6 escaños, Gustavo Posse no tendrá mayoría propia en el Legislativo, por lo que está obligado a buscar consensos para mantener la presidencia y lograr que avancen los proyectos claves. El vecinalismo contará con 7 manos, y el peronismo con 6. ¿Habrá unidad en el interior de las bancadas opositoras?