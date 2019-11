El intendente ratificó también la importancia de que se lleve a cabo a partir del 10 de diciembre el programa “Argentina sin hambre”, que buscará impulsar, entre otras medidas, la ley de góndolas. “Es para que pueda haber competitividad y que haya un buen acuerdo de precios, que se pueda respetar, y que seguramente en Hurlingham no vamos a tener ningún problema para hacerlo”, sostuvo.

