Esto hará que no solo pueda gobernar con comodidad sino también acceder a ciertas normativas que a veces requieren ésa cantidad de manos para ser aprobadas.

Haber ganado por más de 40 puntos le permitirá al intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, contar no solo con una mayoría automática sino también con los dos tercios del Legislativo que responderán a él.