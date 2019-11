Haber ganado las elecciones no sólo le permitirá a Federico Achával gobernar el distrito de Pilar, sino también elegir el presidente del Concejo Deliberante ante un panorma totalmente parejo, ya que los números del Legislativo quedaron absolutamente igualados, con 12 oficialistas contra 12 opositorres.

