Y Jerry, vecino de Santa Catalina, finalizó: “Es una oración de tantos años de la iglesia, que el Municipio apoya. Y es una gran bendición para nosotros. Verlo no se puede explicar con palabras humanas. Creemos en el poder de Dios que obró y estamos muy agradecidos, por eso venimos todos los 31 a darle gracias”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com