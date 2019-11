Adrián Luque, del Frente Renovador, y José Luis D’agata, de Contá Conmigo, saldrían del interbloque, mientras Sebastián Cáceres y Marcela Viguera son los otros dos concejales que no comulgarían con la intención de que La Porta retorne al HCD para comandar a la oposición.

De todas maneras el ex candidato volverá a ocupar su banca como concejal, y tal vez vuelva a asumir la Presidencia del bloque, lo cual haría que algunos ediles tomen la decisión de romper con esa estructura.

Es que se trata de la tercera elección que el ex sciolista pierde, y cada vez con más contundencia. Otro factor que hace evidencia la situación es que siempre gana la boleta nacional, pero el vecino lo corta en lo local.

Las elecciones en San Miguel dejaron un mensaje claro, además del plebiscitar la gestión del intendente Jaime Méndez, los vecinos dejaron en claro que no quieren a Franco La Porta.