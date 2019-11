La conducción de la fiesta estuvo a cargo del también vecino Lionel Campoy, que presentó una programación completísima y para toda la familia, que no paró de bailar con el cierre de “Industria nacional”, uno de los pioneros del beat melódico nacional, allá por el 69, que tocó sus clásicos “La tarde que te amé”, “Un día de paseo en Santa Fe, y “Guatemala, que chica tan mala”, entre otros.

