Deslegitimado por el magro resultado obtenido, con más de 8 mil votos de corte en su contra, Leandro Costa no logra sostener bancas, sino que también las pierde, como la de Diego Castagnaro, quien anunció la conformación de un monobloque. No es la primera salida del espacio costista: En 2018 la concejal Carina Chmit fue expulsada del bloque Cambiemos.

Con casi el 65 por ciento de los votos, Ariel Sujarchuk revalidó su gestión contando con el apoyo de 11 mil vecinos más de los que votaron a Alberto Fernández. La excelente performance electoral, superando a su rival de Juntos por el Cambio por 37 puntos, repercute en una mayoría legislativa más que cómoda para el jefe comunal del Frente de Todos, con 15 manos y el eventual acompañamiento de ediles de Cambiemos no alineados a Leandro Costa.