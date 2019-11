Se reunieron ayer, y definieron pedirle al ex intendente un paso al costado en la conducción del PJ...

Distintos referentes del espacio que lidera el sindicalista y ex candidato a intendente Octavio Argüello,...

Luego de la remontada de Diego Valenzuela, sumando 20 mil votos de corte y superando al curtista Juan Debandi por más de 6 mil sufragios, la composición del Concejo Deliberante de Tres de Febrero no parece un problema para el hombre del PRO. Logra 14 manos con la sumatoria de Martín Jofré y Sandra Lizarraga como aliados.