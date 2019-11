El artista nació en Malvinas Argentinas, por lo que conoce muy bien el distrito. Sabe que este lugar y esta posibilidad no existían antes. Al respecto, indicó: “Es una idea brillante que espero que se contagie al resto de los municipios. Realmente es una isla en el conurbano. Es un lugar magnífico, por eso aplaudo al intendente Leo Nardini, ya que esto está a la altura y al mismo nivel de cualquier galería de Europa o Nueva York. Y que sea gratuito es un incentivo para promocionar el talento de grandes artistas”.

Por su parte, Rafael Chehín Tak, organizador y hacedor de la muestra, dijo: “Soy escultor y hago obras con materiales reciclados. Para esta muestra convoqué a diferentes artistas que me acompañan hace nueve años en la República Argentina y que son muy reconocidos a nivel mundial. El objetivo es ofrecer al conurbano la misma muestra que presentamos en Capital Federal, para que todos tengan la posibilidad de conocerla”.

“Era algo que no teníamos y hoy podemos encontrarlo en el conurbano. Este tipo de encuentros siempre se desarrollan en Capital Federal y hoy los tenemos acá. Tal vez fuimos los primeros en proponer esta idea, pero nos gustaría que esto se replique en otros lados para que el conurbano se llene de arte”, agregó Nardini.