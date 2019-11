“Me pone muy contento el poder venir a hablarle a los chiquitos, que tienen que divertirse, y un poco a los papás, para que cuando los traen a hacer deporte los dejen ser ellos cuando entran a la cancha. Muchas veces le queremos meter al nene todo lo que no pudimos hacer nosotros y que sea lo que nos hubiese gustado. Hay que dejarlos ser, que vayan creciendo con eso. Y además el estudio, que es algo normal que deben tener los chicos, tienen que estar en la escuela desde el primer día de clases”, finalizó.

Oscar “el Cabezón” Ruggeri, a su turno, destacó: “Felicitaciones a los que han decidido hacer esto, seguramente no había nada acá, y de pronto hay un lugar inmenso donde todos esos chicos que por ahí vemos en una calle tirados en la esquina hoy tienen la gran posibilidad de estar adentro haciendo deporte y educándose”.

“La verdad que inolvidable, no sólo para los chicos que estuvieron acá y sus papás, sino también para nosotros que fuimos contemporáneos al campeonato mundial de 1986. Es un orgullo tenerlos acá, poder charlar con ellos sobre la importancia de la transferencia de información que le brindan a los chicos, explicándoles que, además de hacer deporte, tienen que estudiar para ser mejores personas”, señaló Aparicio.

Los ex jugadores de la selección argentina de fútbol capitaneada por Diego Maradona, que ganó la copa del mundo en el mundial disputado en México en el año 1986, participaron de una clínica de fútbol en el Polideportivo 7 del barrio Infico. Luego de un video que recordó los goles que convirtieron y los tiros atajados, Nery Pumpido, Claudio “el Gringo” Giusti, Jorge Burruchaga y Óscar “el Cabezón” Ruggeri se mezclaron con los pequeños jugadores y jugadoras de los clubes de la Liga Municipal. Los relatos estuvieron a cargo del periodista deportivo Juan Carlos “Toti” Pasman.