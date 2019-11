Distintos referentes del espacio que lidera el sindicalista y ex candidato a intendente Octavio Argüello,...

“En términos macroeconómicos no hay ninguna variable económica positiva. Este gobierno nos deja un país endeudado y a las empresas en un estado muy crítico y con mucha capacidad ociosa”, analizó. “Confiamos plenamente en el presidente y el gobernador electos, creemos que van a tener una mirada distinta y generar una reactivación de la económica. Tenemos que cuidar a los sectores productivos y a los trabajadores, tenemos que volver a tener un Estado nacional y provincial cercanos a la industria nacional, las pymes y los laburantes”, añadió.

“Más allá que la situación es adversa, por el gobierno neoliberal del presidente Mauricio Macri, que atacó sistemáticamente a la industria nacional, nosotros festejamos, no solo el Día del Curtidor, sino también la victoria del domingo, que nos permite volver a tener un gobierno nacional y popular”, dijo ante la prensa Correa.