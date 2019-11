El fallecido ocupaba el lugar del acompañante, zona del vehículo que mayor daño sufrió. Este grave impacto, que dejó el auto doblado a la mitad, produjo la muerte inmediata del ex deportista oriundo de Tigre.

El ex boxeador Leonardo “Pete” González murió esta madrugada en Pacheco tras un grave accidente vial. El ex peso supermediano, quien llegó a compartir gimnasio con Rodrigo ‘la Hiena’ Barrios, tenía 44 años y estaba retirado desde el 2013.

En un fatal accidente, falleció el ex boxeador Leonardo “Pete” González