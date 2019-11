La actividad se realizó anoche. La encabezó el jefe comunal de Merlo. “Esto no es solamente la apuesta...

Equipo de soldadura TIG Automática Orbital AMI, suministrado por TAMIG SRL. Equipo de soldadura MIG ESAB Warrior 500I, suministrado por SOLDARGEN SA. Equipo de soldadura TIG ESAB Caddy 2200I, suministrado por SOLDARGEN SA. Simulador por Realidad Aumentada Soldamatic, suministrado por Máquinas & Soldaduras SA. Fresadora de banco CNC, que será suministrada por DAVONIS y está en proceso de entrega. Equipo de ensayos no destructivos por ultrasonido Olymphus, suministrado por ARO SA. Horno secado de electrodos más un termoeléctrico p/electrodos, suministrados por FLOUSA SA. Horno de tratamiento térmico de 1200°C 15KW/380V, suministrado por ORL Hornos Eléctricos SA. Sierra eléctrica sin fin para corte de metales, suministrado por Cortadoras Argentinas SA. Durómetro para medición de dureza Rockwell. Durómetro para medición de dureza Brinell. Durómetro para medición de microdureza, Vickers y Knoop. Dos microscopios de platina invertida con software. Pulidora para preparación de probetas metalográficas tipo manual. Pulidora para preparación de probetas metalofgráficas tipo automática. Incluidora de probetas.

Formación de soldadores por medio de Simuladores de Realidad Aumentada para las industrias aeroespacial, metalúrgica, nuclear y energética en general. Formación de técnicos metalúrgicos en ensayos de materiales destructivos y no destructivos, técnicas analíticas y simulación por software específico de procesos industriales metalúrgicos. Formación de estudiantes de las carreras del Instituto de Tecnología e Ingeniería de la UNAHUR y de empleados de empresas metalúrgicas y cámaras empresarias representadas por ADIMRA.