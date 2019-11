El distrito puso a disposición personal del Centro de Operaciones Tigre, profesionales del Sistema de Emergencias Tigre, Defensa Civil, bomberos, socorristas acuáticos y buzos de apoyo. Además, la prueba contó con un equipo de rescate cardíaco -personal entrenado y desfibrilador automático en vehículos de intervención rápida- distribuidos cada 4 minutos de recorrido. Para que el desarrollo de la competencia no afectara a los vecinos de la zona donde estaba trazado el circuito, el Municipio dispuso y comunicó en los días previos un mapa de redireccionamiento de tránsito.

Jorge Guaquinchay, regente del Polideportivo General Belgrano, participó de la competencia y logró alcanzar un tiempo de 4 horas 59 minutos. Sobre su desempeño, comentó: “Estoy muy agradecido por esta oportunidad que nos da el Municipio de participar de esta competencia tan importante en nuestra ciudad. Es mi tercer Ironman, y me estoy preparando para el full de Mar del Plata. Es un plus poder entrenar y correr acá”.