“Tuvieron cuatro años, con un gobierno provincial y nacional del mismo partido político, y con toda la libertad de gestionar como les parecía. Prometieron una revolución, pobreza cero, unir a los argentinos. Pero se van con 5 millones nuevos pobres, con 43 PyMes que cerraron por día, con desempleo y un aumento brutal de tarifas”, repasó Filgueira. “Se van porque la gente les dijo que no, porque el pueblo argentino se cansó de la mentira y las justificaciones”.

“Me importa que de verdad se tome consciencia de la crueldad y el desprecio que hay cuando se llevan adelante estas prácticas”, agregó Filgueira. Y continuó: “La emergencia alimentaria no es una cuestión declarativa. Hay chicos a los que les baja la presión cuando juegan al fútbol porque están mal alimentados, madres que almuerzan mate cocido. Estamos hablando de que en un distrito como Pilar hay hambre, y frente a eso, Ducoté miro siempre para otro lado. No hubo políticas de desarrollo social ni fortalecimiento a la comida en las escuelas o en las instituciones intermedias”.

Lourdes Filgueira, primera candidata a concejal del Frente de Todos analizó los resultados de la elección y fue muy crítica con la gestión de Nicolás Ducoté y de Cambiemos en general: “En Pilar hay niños con hambre, hombres y mujeres sin trabajo, jubilados sin medicamentos. A todos ellos, Ducoté les dio la espalda durante 4 años. Y en los dos últimos meses de campaña les ofreció microcréditos, chapas, electrodomésticos y muchas otras cosas”, reflexionó. Y remató: “Eso genera mucho daño a la política y a la sociedad en general. No podes sacarle el plato de comida de la mesa a una familia y después ir a comprarles el voto con una bolsa de mercadería”.