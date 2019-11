Achával también se refirió a la situación de los jubilados: “En Del Viso, Vilma nos contaba que cada día que pasa la jubiación le rinde menos, que entre los medicamentos y las cuentas, no le alcanza para vivir. Esas son las situaciones que nos preocupan”.

“Durante estos 40 días, hasta que nos toque asumir, vamos a seguir pidiéndole a Ducoté que le dé respuesta a los temas urgentes, como le emergencia alimentaria o la atención primaria. Porque el hambre y la salud no pueden esperar”. Y ejemplificó: “En Agustoni nos encontramos con María, que tiene un merendero y recibe cada vez más chicos. Nos preocupa que a ella, como a tantas otras referentes, no les falte nada para poder dar respuesta a este tipo de situaciones”.

Achával expresó su preocupación por la situación actual y dijo que “Como lo hicimos durante todo este tiempo, el compromiso es a estar. Las elecciones pasaron, pero en los barrios y en los hogares la gente está sufriendo la misma realidad. La emergencia alimentaria, los precios que suben, la falta de trabajo siguen siendo una preocupación igual o mayor para los pilarenses. Y aunque la gente tiene esperanza por lo que viene, queremos que sepan que hoy no están solos”.

El Intendente electo, Federico Achával recorrió distintos barrios luego de ganar las elecciones del domingo. “Lo primero es agradecerle a todos los pilarenses por habernos acompañado. Queremos darles las gracias por la confianza, por haberse animado a creer y por no bajar los brazos”, afirmó.