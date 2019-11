Según se informó, los policías que llegaron al lugar constataron “rotura del cordón de la rotonda y de una baliza de señalización que se encuentra en el piso” y que evidentemente el automovilista no advirtió.

Un hombre de 35 años fue protagonista de un choque insólito en el partido de San Isidro. Pasadas las 5 de la mañana de este sábado circulaba por la avenida Márquez en dirección a Panamericana y no vio la rotonda, la atravesó y terminó adentro de la fuente de agua que está en el centro.