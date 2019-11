El jefe comunal afirmó: “Hoy vemos el trabajo y el esfuerzo de toda la familia que puso un esmero tremendo para convertir un sueño en realidad. Antes que yo sea electo intendente en 2015, ellos tenían la ilusión de formar el club, darle forma institucional, hacer los papeles con su personería jurídica, pero tenían un problema y era que no tenían un espacio físico. Yo les dije que tengan paciencia, que con la posibilidad de ser gobierno, íbamos a trabajar juntos para poder conseguirlo y que los chicos tengan la oportunidad de hacer deporte, lo que genera vida sana e inclusión. Lo pudimos lograr y hoy es una celebración de la familia”.

