“La estoy pasando re bien. Intercambiando dulces y viendo los disfraces del resto, que me parecen lindos. Estamos jugando mucho”, dijo Oliver, de 9 años.

A su lado, Natalia González, de Martínez, agregó: “La verdad juntar gente en una plaza es algo muy tradicional y está bueno que eso se use para que los chicos encuentren un espacio para relacionarse. Todos los festejos son válidos, los niños están expresándose y disfrutando disfrazados”.

“La estamos pasando muy bien, súper contentos. La gente está con ánimo de festejar con los chicos, más allá de que sepan o no de qué se trata la tradicional “Noche de brujas”. Me encanta cómo lo organizaron”, comentó Deborah Fonseca, de San Isidro.

Padres y abuelos no se quedaron atrás, y también se disfrazaron para acompañar a los niños y niñas en una tarde especial que se festejó a pura música y baile.