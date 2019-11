La actividad se realizó anoche. La encabezó el jefe comunal de Merlo. “Esto no es solamente la apuesta...

El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, inauguró la primera unidad de cajeros automáticos en William Morris, junto a la directora del Banco Provincia, Juliana Di Tullio. Era una demanda histórica que mejora la calidad de vida de los vecinos, que ya no tendrán que trasladarse a las localidades de Villa Tesei o Hurlingham para extraer dinero o realizar operaciones bancarias.

