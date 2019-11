“Hoy todos los chicos son bienvenidos, hacemos sorteos, y como soy pastelera les regalo tortas. Hoy se presenta la Escuela de Danzas de aquí enfrente, que hará una coreografía para amenizar el rato. Todos los comerciantes reparten caramelos y ponen voluntad, y los papás también. Este evento se hace el día que caiga si no llueve”, agregó. Y finalizó agradeciendo al Municipio “por la presencia de Tránsito, que corta la calle para que los chicos estén seguros”.

Una de las organizadoras, Marcela Oleá, contó la historia: “Cuando mi hijo tenía 4 años, vinieron unos compañeritos que habían celebrado Halloween en el jardín, y pidieron caramelos a algunos comerciantes del barrio. Así empezó todo, porque todavía no era una tradición. De a poquito fueron viniendo más chicos y la fiesta fue creciendo”.