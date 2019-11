Ese mote no sólo se debe a que los detenidos eran pareja, sino además a que venían efectuando un verdadero raid delictivo en las últimas semanas, al que se pudo poner fin gracias al apoyo tecnológico del Sistema de Monitoreo urbano que el Municipio de Vicente López tiene en funcionamiento y que posibilitó el seguimiento y captura de ambos malhechores.

This site is protected by wp-copyrightpro.com