De esta manera, el dirigente finalizó: “El candidato Franco La Porta no pudo penetrar en el vecino de San Miguel, por eso es necesario que una nueva dirigencia tome el bastón de mariscal”.

El precandidato a intendente por el Frente Renovador Federal, Leo Soto, se refirió al resultado de las elecciones del pasado domingo. Afirmó que si bien el votante del distrito eligió la fórmula Alberto Fernández- Cristina Kirchner, el peronismo no supo canalizar eso para ganar, lo que obliga a que “una nueva dirigencia tome el bastón de mariscal”.