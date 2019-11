Distintos referentes del espacio que lidera el sindicalista y ex candidato a intendente Octavio Argüello,...

Hay máxima tensión en el barrio Néstor Kirchner por lo que no parece una acción espontánea. El día...

Fuentes consultadas por SMnoticias no pueden confirmar la veracidad, pero trascendió una supuesta carta, muy emotiva, donde el hombre se despide de sus hijos y mujer. ” No aguanto más este dolor en mí pecho”, habría escrito.

Un vecino de 40 años murió esta mañana al ser arrollado por un colectivo en avenida Juan Domingo Perón, a metros de la intersección con Tomas Edison, en San Miguel. Si bien no hay definiciones sobre las circunstancias del deceso, trascendió una supuesta carta de la victima despidiéndose de su familia.