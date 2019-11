En la línea Mitre en particular, también se realizaron obras para repotenciar el sistema eléctrico y mejorar la velocidad y confiabilidad del servicio. Estas incluyeron el recambio de 120 kilómetros de cables, la construcción de 5 nuevas subestaciones y la instalación de 55 kilometros de tercer riel, encargado de suministrar la energía a los trenes. Asimismo, continúan los trabajos para recuperar integralmente en el área de ingreso y egreso de los trenes a Retiro.

Ya son 124 las estaciones renovadas en el área Metropolitana de Buenos Aires. En este ramal se renovaron 6 estaciones, Carupá, Virreyes, Beccar, San Fernando, Acassuso y Núñez; se construyeron 2 nuevas elevadas, Belgrano C y Lisandro de la Torre; y se hicieron mejoras en otras 5, Tigre, Victoria, San Isidro, Martínez y Rivadavia.

El ramal a Tigre de la línea Mitre sumó una nueva estación renovada. La remodelada estación beneficia a más de 4 mil pasajeros diarios, quienes cuentan con un ambiente más cómodo y seguro para esperar el tren, con mejores accesos y rampas para personas con movilidad reducida. Se suma a las estaciones renovadas de San Fernando, Virreyes, Beccar, Acassuso y Núñez; las nuevas estaciones elevadas de Belgrano C y Lisandro de la Torre; y las mejoras en Tigre, Victoria, San Isidro, Martínez y Rivadavia.