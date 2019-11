La comunidad del Delta de San Fernando y de Tigre se movilizó acompañada por concejales del Frente de Todos, que estuvieron presentes brindando apoyo en representación de los Municipios, en el Día del Isleño ante la puerta de la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica para reclamar por los reiterados cortes del suministro y los tarifazos. “Acá estamos reclamando por todos los problemas desde los cortes que no son solucionados y las más de 60 familias que no tienen servicio eléctrico, Edenor no cumple con el pliego”, afirmó el edil Pablo Peredo.

Durante los últimos años, los vecinos isleños del delta han sufrido una problemática a raíz del defectuoso servicio que brinda Edenor. A los reiterados cortes de electricidad en la zona se le sumaron importantes aumentos de tarifas por lo que la comunidad se organizó y han reclamado varias veces una solución a la empresa concesionaria, a las autoridades del Ministerio de Energía y a la Provincia.

En ocasión del Día del Isleño, los vecinos encabezaron una protesta frente a las puertas de la sede local de Edenor. Los acompañaron concejales del Frente de Todos de San Fernando y funcionarios del Municipio.

El edil Pablo Peredo, expresó: “El primer reclamo fue en el año 2016, fue un expediente solicitándole a Edenor, a través de la Dirección Provincial de Isla, la solución. Nos recibieron dos o tres veces y finalmente este año decidimos ir al ENRE, donde nos prometieron una grave sanción para Edenor. A raíz de esto también generamos reuniones con distintos organismos nacionales como el INTA, donde se logró un proyecto con paneles solares en busca de tratar de ayudar a las familias”.

“El Municipio de San Fernando colaboró -agregó- no solamente económicamente sino también en la parte técnica y ayudando en el censo para identificar a la gente que no tiene electricidad, para que los vecinos de la tercera sección puedan tener electricidad. Edenor tiene que cumplir con el requisito porque eso está en el pliego. Hace poco, dependía del Ministerio de Energía de Nación, pero hace muy poco le trasladan Edenor a Provincia. Estamos acostumbrado a que el gobierno provincial no nos soluciona nada y un problema nuevo mucho menos”.

Juan Martín Crotti, delegado del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, también estuvo presente y es uno de los impulsores de los reclamos. “Desde la delegación que tenemos en empezamos hace un año y medio a trabajar con los isleños armando un expediente colectivo, recopilando información y pruebas que los isleños han acercado con respecto a los cortes. Luego hablamos con los municipios involucrados y los concejos deliberantes. Y desde la Defensoría hemos realizado una intervención de pedidos, primero para que se mejore la situación, que obras están haciendo, que nos indiquen en qué plazo van a mejorar el sistema”, explicó.

Ante la falta de soluciones por parte de Edenor, los vecinos manifestaron su preocupación. El isleño Fabio Colguica comentó: “Esto no es de ahora, es de hace muchos años y hasta estos días se han multiplicado las tarifas, el servicio ha empeorado y en la segunda y tercera sección el 25 por ciento del tiempo del mes estamos sin luz. Es decir, si juntamos todo, cada cuatro meses no tenemos luz por un mes. A eso hay que sumarle micro cortes, mala tensión, no cortan los árboles que están en los cables y todo eso es lo que nos hace ya no aguantarlo más y tener que venir a reclamarlo personalmente.

“Hoy vamos a presentar un petitorio reclamando todo esto, para que también Edenor se haga cargo porque en su área de concesión que también es San Fernando insular, hay mucha gente que no tiene luz y es obligación de la empresa que también los conecte a la red”, añadió.

Otro vecino presente en la manifestación fue ‘Nene’ Moscatelli, quien sostuvo que “la problemática viene hace años, tengo un registro de los cortes y micro cortes, los cuales la mayoría de las veces Edenor te dice que no tienen otros reclamos; entonces me atreví a confeccionar un listado para presentárselo al ENRE para decirle que por lo menos no nos mientan”. En este sentido, subrayó: “Lo que me empujó a hacer esto es que un día me dijeron que ´si no me gustaba el Delta que me venga a vivir al continente´, y eso es una falta de respeto. Por eso creo que vale la pena luchar”.

Estuvieron presentes además, el director general del Área de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales, Gabriel Tato; la directora de Salud en Islas, Claudia Rejenjo; los concejales Carlos Bergandi e Ignacio Álvarez; y vecinos de la comunidad isleña de San Fernando y de Tigre.