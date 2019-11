Distintos referentes del espacio que lidera el sindicalista y ex candidato a intendente Octavio Argüello,...

Según los vecinos, no es casual que el día después de la elección, donde Mario Ishii se impuso por un holgado margen, cientos de personas hayan ingresado sin restricciones al barrio, loteado los terrenos y construido viviendas improvisadas. Se abre la fuerte hipótesis de un acuerdo post electoral.

Hay máxima tensión en el barrio Néstor Kirchner por lo que no parece una acción espontánea. El día después de las elecciones, centenares de personas, en su mayoría ex habitantes de la Villa 31 de Buenos Aires, usurparon terrenos lindantes a las casas. Hay denuncias de robos, tiroteos y desprotección total.

Caos total en José C. Paz por tomas de terrenos ¿avaladas por el gobierno de Ishii?