Distintos referentes del espacio que lidera el sindicalista y ex candidato a intendente Octavio Argüello, esta mañana en conferencia de prensa llamaron a una renovación del Partido Justicialista distrital. Criticaron con dureza la “caza de traidores”. Hubo posiciones encontradas, ya que algunos hablaron de “dirigentes desgastados”; y otros de una unidad completa, con la nueva y la vieja dirigencia, para “fortalecer al justicialismo”.

“Vamos a proponer una agenda de trabajo a todo el peronismo de Tres de Febrero”, dijo Jorge Leclercq, de la agrupación Perón Vuelve. El referente pidió una “renovación concreta del peronismo local”, y un debate de cara a las próximas elecciones.

“Siempre manifestamos que íbamos a acompañar a quien gane las elecciones PASO del Frente de Todo, y lo hicimos en la medida que nos han permitido”, manifestó Leclercq, y agregó que “si bien todos estuvimos a disposición, nuestro frente no fue parte de las decisiones estratégicas que fueron las que nos llevaron a una nueva derrota”.

“La campaña del corte de boleta no se pudo contrarrestar en un distrito que no tenía esa cultura, y nosotros advertimos que en algún momento eso podía llegar a pasar”, dijo el joven del espacio de Octavio Argüello, y reclamó: “Venimos de cuatro derrotas consecutivas, y como peronistas no nos acostumbramos a esto”.

Leclercq fue el más tajante en sus declaraciones “estamos hartos y el panorama es muy oscuro, y no es cuestión de que Hugo Curto quiera o no quiera discutirlo, la casa peronista es de todos”.

“Ya la sociedad ha cambiado en Tres de Febrero”, dijo Guillermo Cerchiara, de Peronismo Justicialista, quien habló de dirigentes desgastados. Al cruce, salió Romina Wagner, de Primero La Patria, quien consideró que “ningún compañero debe ser despojado porque la unión va a fortalecer al Justicialismo de Tres de Febrero”.

“Este es el Frente de Todos, y si nosotros empezamos a echarnos culpas entre nosotros, a construir grietas, vamos a empezar mal”, exclamó seguidamente Elías Bravo, de Militancia Doctrinaria.

“Nuestro distrito sigue siendo peronista, y eso lo demuestra la elección nacional y provincial, y hoy en lo local la gente quiere una renovación de ideas, de pensamientos y de liderazgos”, sostuvo Marcelo Olmedo, quien reclamó la apertura del Consejo del Partido Justicialista, encabezado por Hugo Curto, “para que podamos decir lo que nosotros vemos”.

Además, el hombre criticó “el uso liviano de la palabra traición”, en base a las consecuencias que tuvo una nota de Octavio Argüello en SMnoticias. “Las elecciones terminaron, nuestros vecinos hablaron y hay que analizarlo”.

Como cierre, el secretario de organización del Frente Político, Social y Sindical, Carlos Gutiérrez, convocó “a todas las fuerzas del peronismo de Tres de Febrero a sentarnos y debatir todas las problemáticas que sucedieron en campaña, pero antes de salir a la caza de traidores, hagan un mea culpa interno”.

También participaron de la conferencia Gustavo Guglielmo, del MUP; y Marcela Crespi, de Igualdad, Fuerza y Trabajo.